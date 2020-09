Canterbury Bulldogs-Manly Sea Eagles: equipas em crise

Encontro da 18.ª ronda da NRL, com um embate entre o último colocado Canterbury Bulldogs a receber a visita do Manly Sea Eagles, o atual 12.º cotado na tabela, num duelo no qual estarão frente a frente duas equipas que curiosamente perderam os seus últimos seis duelos.



A grande diferença é que os Canterbury Bulldogs ganharam somente dois nos restantes duelos disputados, ao passo que os Manly Sea Eagles contam já com seis vitórias, um registo que até permite continuar a alimentar a esperança de chegar ao playoff. O problema é que, para o conseguirem, têm urgentemente de travar a seca de triunfos, algo que poderão já tentar neste embate ante o último.



E a verdade é que a história e o passado recente dão algum alento a esse objetivo, já que o Manly Sea Eagles vai em três vitórias seguidas diante dos Canterbury Bulldogs. História para repetir?

CÓD 221 Cant. Bulldogs 2.52 Empate 18.21 MS Eagles 1.38