Canterbury-Wellington: hora de decisões no National Provincial Championship

CÓD 452 Canterbury 1,41 Empate 18,5 Wellington 2,3

Encontro da final do National Provincial Championship, com o Canterbury a defrontar o Wellington na madrugada de sábado no Orangetheory Stadium, em Christchurch.Equipa mais forte na fase regular na Evens Conference, com nove vitórias e uma derrota, o Canterbury deixou pelo caminho no playoff Northland e o Bay of Plenty, numa caminhada isenta de surpresas, com vitórias seguras.Já o Wellington foi também líder na Odds Conference, mas com oito vitórias e duas derrotas. No caminho para esta final teve também uma caminhada relativamente tranquila, ao superar o Hawke's Bay e o Auckland.Em termos de confronto direto, o balanço recente tem mostrado um equilíbrio total, com uma vitória para cada lado a cada temporada. No mais recente, jogado já esta temporada, o Canterbury venceu em casa por 43-10. Como será agora em terreno neutro?