Car. Hurricanes-Wash. Capitals: anfitriões levam vantagem no frente a frente

Os Carolina Hurricanes e os Washington Capitals defrontam-se, na madrugada deste sábado (00h30), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo.



Nos últimos cinco jogos, a formação de Boston perdeu três (Florida Panthers, Toronto Maple Leafs e New York Rangers) tendo vencido dois (Washington Capitals e Montreal Canadiens), o mesmo registo alcançado pelos Washington, três derrotas (Boston Bruins, Carolina Hurricanes e New York Islanders).



No que toca à classificação, destaque para a liderança da conferência leste por parte dos Washington Capitals, com 59 pontos, fruto dos 27 triunfos (oito em OT) e 14 derrotas (cinco em OT), enquanto que os Carolina Hurricanes são 5.ºs, com 50 pontos, fruto dos 24 triunfos (seis em OT) e 16 derrotas (duas em OT).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos Carolina Hurricanes, contra dois dos Washington Capitals.

CÓD 308 Car. Hurricanes 2.19 Empate 4.06 Wash. Capitals 2.61