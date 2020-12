Cardiff Blues-Ospreys: duelo do Pro 14

Encontro do Pro 14, com os Ospreys a receberem pelas 19h35 a visita dos Cardiff Blues, num duelo entre o terceiro da Conferência A e o quarto da Conferência B.



Com 14 pontos, fruto de três vitórias e cinco derrotas, os Ospreys chegam a este jogo vindos de uma derrota diante dos Scarlets, ao passo que os da casa, com 18 pontos, chegam numa sequência de três derrotas, duas delas na Challenge Cup.



Quanto ao confronto direto, os Blues venceram os últimos dois jogos, incluíndo um triunfo por 29-20 em agosto.