Cardiff Blues-Scarlets: ação ao mais alto nível no Pro 14

Encontro do Pro 14, com um embate da 11.ª jornada entre os Cardiff Blues e os Scarlets, duas equipas que entram nesta partida separadas por 6 pontos, com vantagem para os forasteiros, que são terceiros na Conferência B, com 24, contra os 18 dos Blues.



VIndos de uma derrota, os da casa procuram retomar o rumo ganhador, ao passo que os Scarlets estão nuam das melhores fases da temporada, com quatro triunfos seguidos, um deles atribuído na secretaria, em jogo da Liga dos Campeões.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que estas equipas jogaram entre si em agosto, tendo na altura os Scarlets vencido por 32-12. Um resultado amplo que confirmou uma ligeira vantagem recente, com seis vitórias em oito duelos. Como será desta vez?

CÓD 384 Cardiff Blues 2.21 Empate 16.41 Scarlets 1.45