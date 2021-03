Cardiff-Derby County: equilíbrio no frente a frente

Cardiff e Derby County defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 34.ª jornada do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que aprensentam três baixas cada para esta partida. Bamba, Osei-Tutu e Vassell desfalcam o Cardiff, enquanto que Bielik, Davies e Lawrence são os jogadores ausentes na formação visitante.

À entrada para esta ronda, o Cardiff posiciona-se no 8.º lugar, com 50 pontos, fruto de 14 vitorias, oito empates e onze derrotas, enquanto que Derby encontra-se no 18.º posto, com 38 pontos, após somar dez triunfos, oito empates e 14 derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Cardiff registou quatro vitórias (Coventry, Luton, Preston e Bournemouth) e um empate (Middlesbrough), ao passo que o Derby County somou três triunfos (Middlesbrough, Wycombe e Huddersfield), um empate (Nottingham) e uma derrota (Watford).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem um triunfo, três empates e uma derrota nos últimos cinco duelos disputados entre si.