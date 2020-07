Cardiff-Fulham: equipas jogam play-off de acesso à Premier League

Cardiff e Fulham defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para as meias-finais do play-off de acesso ao principal escalão inglês de futebol (Premier League), num confronto que será disputado em duas mãos.

O Cardiff terminou a sua temporada no Championship no 5.º posto, com 73 pontos em 46 jogos disputados, enquanto que o Fulham foi 4.º calssificado, com 81 pontos somados no mesmo número de jogos.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Cardiff registou três triunfos (Derby, Middlesbrough e Hull City) e duas derrotas (Blackburn e Fulham), ao passo que o Fulham somou três triunfos (Nottingham Forest, Cardiff e Sheffield United) e dois empates (West Brom e Wigan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Fulham, que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações.