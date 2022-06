Carlos Valero-João Domingues: duelo ibérico em Oeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Valero e João Domingues defrontam-se, na manhã desta terça-feira, a partir das 11 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira ronda do quadro principal do Oeiras Challenger III, num encontro que colocará frente a frente os atuais números 371 e 321, respetivamente, do ranking mundial.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todos os torneios em que os dois tenistas estiveram recentemente inseridos, de notar que o espanhol Carlos Valero somou três vitórias (O'Connell, Fatic e Serdarusic) e duas derrotas (Poljicak e Valkusz), enquanto que o português João Domingues somou, igualmente, três triunfos (M. Gigante, E. Lavagno e A. Martin) e dois desaires (H. Casanova e T. Monteiro).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre os dois tenistas.