Carolina Hurricanes-Boston Bruins: equipa da casa em bom momento

Depois da vitória claríssima na última madrugada, os Carolina Hurricanes voltam a receber os Boston Bruins na madrugada desta quinta-feira, na segunda partida da série dos oitavos-de-final do playoff da NHL.Naquele que será o quinto jogo da temporada entre as duas equipas, os Hurricanes levam domínio absoluto no confronto direto, com quatro vitórias, conseguindo sempre fazê-lo de forma bem clara: 3-0, 7-1, 6-0 e 5-1.Uma tendência que os Bruins procurarão inverter, num jogo no qual é bem provável que o registo de golos seja superior a 6: foi assim em três dos últimos quatro jogos entre as duas equipas, sendo que no caso dos Hurricanes apenas um dos últimos sete jogos não teve esses mesmos 6 golos.No capítulo individual especial atenção para Vincent Trocheck, autor de um golo e uma assistência na primeir partida.