Carolina Hurricanes-Chicago Blackhawks: duelo na Divisão Central da NHL

Pela sétima vez esta temporada - no espaço de pouco mais de três meses, Carolina Hurricanes e Chicago Blackhawks encontram-se na madrugada de quarta-feira em mais um jogo entre equipas da Divisão Central da NHL.



Com 75 pontos, os Hurricanes entram em campo claramente 'disparados' para chegar ao playoff e lutar pelo título, ao passo que os Blackhawks estão fora dessas posições, já que são sextos com 50 pontos e estão a 8 de Nashville, que ocupa o quarto posto nessa mesma Divisão.



Para mais, os Blackhawks levam quatro encontros seguidos sem ganhar, sendo que nos últimos dez apenas ganharam quatro. Quanto aos Hurricanes, venceram em sete dos últimos dez, sendo que em todos elees conseguiram marcar pelo menos dois golos.



Quanto às contas do confronto direto, até agora há três vitórias de Carolina e duas de Chicago, sendo que o sexto encontro será já esta noite, havendo a possibilidade dos Blackhawks equilibrarem as contas. Note-se, por fim, que em cinco dos últimos duelos diretos se viram pelo menos 6 golos.