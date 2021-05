Carolina Hurricanes-Nashville Predators: jogo 5 dos 'oitavos' do playoff da NHL

Carolina Hurricanes e Nashville Predators defrontam-se na madrugada desta quarta-feira (01h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos-de-final do playoff do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL) - que neste momento está empatado 2-2.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Carolina Hurricanes registaram duas vitórias (ambas diante dos Nashville Predators) e três derrotas (todas também frente aos Nashville Predators), ao passo que os Nashville Predators somaram três triunfos (Carolina Hurricanes) e dois desaires (Carolina Hurricanes).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Nashville Predators que, tal como é possível ver nos resultados acima obtidos entre as duas equipas, levou a melhor em três ocasiões, contra as duas vitórias dos Carolina Hurricanes.