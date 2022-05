Carolina Hurricanes-New York Rangers: primeira mão dos 'quartos' dos playoffs da NHL

Carolina Hurricanes e New York Rangers defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira, a partir da meia-noite (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final dos playoffs do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos semelhantes em termos de resultados.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Carolina Hurricanes registaram duas vitórias (ambas diante dos Boston Bruins) e três derrotas (todas diante dos Boston Bruins), enquanto que os New York Rangers somaram três triunfos (frente aos Pittsburgh Penguins) e dois desiares (também contra os Pittsburgh Penguins).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos Carolina Hurricanes, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New York Rangers a levarem a melhor no outro embate realizado entre os dois conjuntos durante esse mesmo período de tempo.