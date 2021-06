Carolina Hurricanes-TB Lightning: vaga nas 'meias' da NHL em disputa

Carolina Hurricanes e Tampa Bay Lightning defrontam-se, na noite desta terça-feira (23h30, horário de Portugal Continental), a contar para o Jogo 5 dos quartos-de-final do playoff do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que os Carolina Hurricanes registaram duas vitórias (Nashville Predators e Tampa Bay Lightning) e três derrotas (todas diante dos Tampa Bay Lightning nesta eliminatória), enquanto que os Tampa Bay Lightning somaram quatro triunfos (Florida Panthers e Carolina Hurricanes - em três ocasiões) e um desaire (Tampa Bay Lightning).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Tampa Bay Lightning, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Carolina Hurricanes a levarem a melhor nos dois embates restantes.

De notar que os Carolina Hurricanes entram para este encontro com a desvantagem de 1-3.