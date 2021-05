Carolina Hurricanes-TB Lightning: visitados procuram recuperar

Depois da vitória conseguida na primeira partida, por 2-1, Tampa Bay procura na madrugada de quarta-feira dar um passo de gigante rumo à próxima fase do playoff da NHL, tentando para tal levar de vencidos os Carolina Hurricanes. Se o fizer 'destruirá' totalmente o seu fator casa e ficará a apenas dois triunfos do apuramento.



Olhando a estatísticas, de notar que no caso dos Hurricanes há o facto de quatro dos últimos cinco jogos terem tido golos de ambas as equipas e pelo menos 2 no primeiro parcial. O único onde tal não sucedeu foi... na primeira partida desta série de playoff.



Este será o décimo jogo da época entre estas duas equipas, havendo por agora quatro triunfos dos Hurricanes e cinco dos Lightning. Irá a conta equilibar-se, tanto no playoff como no balanço final?