Carolina Panthers-Atlanta Falcons: reencontro da NFC

Em duelo entre duas equipas da NFC, Carolina Panthers e Atlanta Falcons encontram-se na madrugada de sexta-feira no Bank of America Stadium, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 15.º da referida NFC.



Com três vitórias em sete jogos, os Panthers são a equipa mais bem colocada, ainda que venham de duas derrotas consecutivas, que na altura travaram uma sequência positiva de três triunfos consecutivos. Do lado oposto, os Falcons estão bem pior, já que apenas venceram um dos sete encontros que disputaram.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que a vantagem é clara dos Falcons, com oito vitórias em dez partidas. Ainda assim, de referir que o encontro mais recente, jogado há três semanas, acabou com vitóri dos Panthers por 23-16. Como será desta vez?

CÓD 382 Carolina Panthers 1.59 Empate 12.79 Atlanta Falcons 2.15