Casa Pia AC-Trofense: jogo para cumprir calendário

Já afastados de qualquer chance de apuramento para os quartos-de-final da Allianz Cup, Casa Pia e Trofense encontram-se este domingo, num duelo entre duas equipas que têm um empate em duas jornadas.



A atuar em casa, o Casa Pia procurará voltar a ganhar depois de três partidas sem triunfar e sempre a sofrer golos. Quanto ao Trofense, acumula nove duelos sem ganhar e cinco seguidos a sofrer golos. Falando em golos, apenas um dos últimos cinco jogos do Trofense não teve 3 ou mais golos, ao passo que no caso do Casa Pia apenas um dos últimos seis teve esses 3 ou mais.



Estas duas equipas defrontaram-se duas vezes até ao momento na história - na época passada -, tendo havido um nulo no primeiro duelo e uma vitória dos gansos na segunda, por 1-0.

Por Record