Casa Pia-Ac. Viseu: gansos em busca da primeira vitória diante dos beirões

A quatro jornadas do final da Liga SABSEG, Casa Pia e Ac. Viseu encontram-se este domingo no Estádio de Pina Manique, numa partida entre o oitavo e o 13.º da tabela, duas equipas que entram em campo separadas por 7 pontos e que, em teoria, já têm a sua situação resolvida.



Os de Lisboa, com 39 pontos, chegam a este jogo numa sequência de altos e baixos, com três vitórias nos últimos dez jogos, sendo que nessa mesma sequência perderam outros três encontros e empataram quatro. Quanto ao Viseu, ganhou quatro nos últimos dez jogos, ainda que tenha perdido cinco e empatado apenas um. Na prática, olhando à última dezena de jogos, tanto Casa Pia como Ac. Viseu somaram os mesmos 13 pontos.



Quanto ao confronto direto, note-se que este será o quarto duelo entre estas duas equipas, havendo a particularidade de o Casa Pia nunca ter conseguido vencer: há duas vitórias dos viseenses e um empate - no jogo mais recente. Irá surgir agora a primeira vitória dos piedenses?

CÓD 175 Casa Pia 1.89 Empate 2.91 Ac. Viseu 3.81