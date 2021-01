Casa Pia-Arouca: duelo a meio da tabela na Segunda Liga

Duelo da 15.ª jornada da Segunda Liga, com o Casa Pia a receber este domingo a visita do Arouca, num embate que colocará frente a frente o nono e o sétimo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto visitante entra em campo com 22 pontos, mas vem de duas derrotas consecutivas. Quanto ao Casa Pia, tem menos 4 pontos e também não chega a este jogo num melhor momento, já que não venceu nenhum dos últimos três jogos (dois empates e uma derrota).



Note-se que este será o primeiro embate entre estas duas equipas.

CÓD 160 Casa Pia 2.7 Empate 3.17 Arouca 2.35