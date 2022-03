Casa Pia-CD Mafra: líder recebe visita do nono

Líder da Liga Sabseg com 49 pontos, o Casa Pia recebe esta terça-feira a visita do Mafra, numa partida na qual terá pela frente uma equipa que entra em campo com 33 pontos, no 9.º lugar.



Vindo de três vitórias seguidas - sempre sem sofrer - e seis jogos sem perder, o Casa Pia foi igualmente a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos que disputou. Refira-se que nesses seis apenas um contou com um total superior a 2 golos.



Quanto ao Mafra, vai em seis jogos seguidos a sofrer, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira fomação a encaixar. A turma mafrense vem de uma derrota na Taça de Portugal com o Tondela por 3-0, numa partida da Taça de Portugal.



Quanto ao confronto direto, o Casa Pia leva três jogos seguidos sem perder e sempre a marcar ao Mafra. Na primeira volta, em outubro, o marcador ficou em 1-1.

Por Record