Casa Pia-Cova da Piedade: últimos colocados em confronto

Equipas posicionadas nas duas posições mais baixas da tabela a Segunda Liga, Casa Pia e Cova da Piedade têm este domingo um duelo de capital importância referente à jornada 23, já que ambas entram em campo com total necessidade de somar pontos.



Sem vencer no campeonato desde início de novembro, o conjunto lisboeta entra em campo somente com 10 pontos, ao passo que os piedenses, com mais 3 pontos, vão numa seca menos prolongada, já que venceram há mês e meio diante do Nacional. Ainda assim, crise é algo comum a ambos os conjuntos e um triunfo neste encontro é praticamente essencial para sonhar com a permanência.



Na primeira volta, refira-se, o Casa Pia venceu por 1-0 fora de portas.

CÓD 105 Casa Pia 2.33 Empate 3.04 Cova da Piedade 2.83