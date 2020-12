Casa Pia-Estoril: líder com deslocação perigosa

Líder da tabela da Segunda Liga, com 27 pontos e menos uma partida disputada do que Académica (25), o Estoril procura fechar o ano de 2020 da melhor forma, defrontando pelas 18 horas em Pina Manique o Casa Pia, num duelo no qual terá pela frente o 8.º colocado da tabela, equipa que entra em campo com menos 10 pontos.



Com apenas uma derrota no campeonato, o Estoril vem de um empate polémico diante do FC Porto B, tendo pela frente uma equipa piedense que parece estar em fase crescente, já que não perdeu nenhum dos últimos três jogos que disputou, com duas vitórias e um empate na partida mais recente.



Por outro lado, note-se que o registo recente aponta para que haja golos de ambas as equipas, já que em sete dos mais recentes nove do Casa Pia essa estatística viu-se efetivamente em campo, ao passo que no caso do Estoril o registo é de cinco em sete. Por outro lado, no caso do Estoril há outros dados a ter em conta: os canarinhos sofreram golos nos últimos três duelos, sendo que em seis dos mais recentes oito conseguiram ainda assim ser a primeira equipa a marcar.

