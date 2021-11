Casa Pia-Farense: séries de bons resultados em teste na Taça de Portugal Placard

CÓD 102 Casa Pia 2.1 Empate 3.2 Farense 3.4

Duelo de equipas da Segunda Liga, com o Casa Pia a receber pelas 16 horas de sexta-feira a visita do Farense, numa partida que colocará frente a frente duas formações em momentos bem distintos no segundo escalão, ainda que curiosamente estejam ambas numa boa sequência de jogos sem perder - o Casa Pia de 10; o Farense de 9.Em terceiro no campeonato, o conjunto lisboeta chega a esta partida vindo de um triunfo diante da Académica antes da paragem para as seleções, tendo chegado a esta fase da prova após afastar o Canelas e o Valadares Gaia.Quanto ao Farense, é apenas 15.º, com menos 11 pontos na tabela do que o Casa Pia, sendo que para atingir esta 4.ª ronda da Taça de Portugal Placard teve de deixar pelo caminho o São Roque e o Cinfães.Note-se, por fim, que o Farense venceu nos últimos três jogos diante do Casa Pia, sendo que leva igualmente quatro partidas seguidas a marcar aos gansos.