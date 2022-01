Casa Pia-Penafiel: fecho de contas na jornada da Liga SABSEG

CÓD 121 Casa Pia 1.78 Empate 3.3 Penafiel 4.1

Duelo que marca o fecho da jornada 20 da Liga SABSEG, com o segundo colocado Casa Pia a receber a visita do nono Penafiel, numa partida que colocará frente a frente duas formações que no passado recente têm vivido fases distintas.Com 36 pontos, o Casa Pia venceu três dos últimos quatro confrontos, ao passo que no mesmo período o conjunto visitante, com 27 pontos no total, venceu apenas um, perdeu dois e empatou o outro.Em termos estatísticos, realce para três dados: apenas dois dos últimos nove jogos do Casa Pia tiveram pelo menos 3 golos; o Casa Pia foi o primeiro conjunto a marcar em quatro dos últimos cinco jogos; o Penafiel foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete encontros.Quanto ao confronto direto, o Penafiel leva seis partidas sem perder diante do Casa Pia e sempre a marcar pelo menos um golo. Na primeira volta, por exemplo, venceu por 1-0, num triunfo que colocou um ponto final numa sequência de três empates consecutivos.