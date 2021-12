Casa Pia-Varzim SC: duelo de extremos na Liga SABSEG

CÓD 136 Casa Pia 1.45 Empate 4 Varzim 5.95

Duelo de opostos na Liga SABSEG, com o terceiro colocado Casa Pia a receber esta quinta-feira a visita do penúltimo Varzim, numa partida da 13.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas separadas por 17 pontos na tabela.Com 24 pontos, o Casa Pia é uma das equipas em melhor momento, com doze jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas. A turma da zona da capital foi a primeira a marcar nos últimos seis duelos que disputou, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador teve abaixo de 3 golos. A exceção foi o triunfo de há duas semanas diante do Farense, para a Taça de Portugal, por 3-1.Quanto ao Varzim, tem apenas 7 pontos e não venceu nenhum dos últimos seis jogos. Nos últimos oito sofreu sempre golos, sendo que em sete deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Nota final para o total de golos, que em cinco dos últimos sete foi inferior a 3.Em relação ao confronto direto, o Casa Pia leva quatro jogos seguidos a marcar e sem perder diante do Varzim, com um balanço de duas vitórias e dois empates. No mais recente, jogado em maio, o Casa Pia venceu em casa por 3-0, depois de na primeira volta ter vencido por 1-0 fora de portas.