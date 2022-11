Casper Ruud-Taylor Fritz: de olho na próxima ronda das ATP Finals

• Foto: Reuters

Depois de terem vencido os respetivos primeiros jogos, Casper Ruud e Taylor Fritz procuram esta segunda-feira dar um passo decisivo rumo às rondas decisivas das ATP Finals. Para tal, quem vencer ficará já com o passaporte carimbado para a ronda seguinte, o que naturalmente permitirá encarar a derradeira ronda com outra tranquilidade.



Mais bem colocado de ambos no ranking, na quarta posição, Casper Ruud bateu na ronda de abertura o canadiano Felix Auger Aliassime, ao passo que Taylor Fritz, nono da hierarquia, superou Rafa Nadal. Ambos venceram em parciais diretos, com a particularidade de Fritz ter conseguido 'despachar' Nadal com um segundo set no qual triunfou por 6-1.



Tenistas da nova geração, Casper Ruud e Taylor Fritz vão em Turim encontrar-se pela primeira vez na carreira, isto numa temporada na qual ambos têm registos relativamente similares: Ruud venceu 48 jogos e perdeu 20; Fritz ganhou em 43 e perdeu em 19.

