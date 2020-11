Castres Olympique-Bordéus-Bègles: visitantes tentam manter tendência

Encontro do Top-14 francês, com um embate entre o Castres Olympique e o Bordéus-Bègles, duas equipas que entram em campo separadas por quatro posição e por 5 pontos. Em melhor posição estão os visitantes, com 15 pontos no 8.º, contra os da casa que são 12.ºs, com 10.



Para lá do melhor registo global, os visitantes chegam a este jogo na sequência de duas vitórias consecutivas, ambas por margens amplas, ao passo que o Castres Olympique vem de um empate e uma vitória, em jogos nos quais o registo de pontos foi mais baixo em comparação com o seu oponente.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos últimos dez jogos nos mostra que o Castres Olympique venceu seis duelos e o Bordéus-Bègles quatro. Ainda assim, note-se que os visitantes ganharam três dos últimos quatro, pelo que a tendência parece estar a ser invertida.