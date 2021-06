Castres Olympique-RC Toulon: playoff do Top-14 em jogo

Encontro da 26.ª e última jornada da fase regular do Top-14, com uma partida que pode valer um lugar no playoff entre Castres Olympique e RC Toulon.



Sexto à partida, com 66 pontos, o Toulon tem a mesma pontuação do que o sétimo colocado Paris e apenas mais 2 pontos do que o adversário deste sábado, pelo que o que suceder aqui será determinante para definir quem vai à ronda seguinte.



E se a história tiver algum peso, será do Toulon a vantagem, já que venceu os últimos cinco embates, o mais recente dos quais em outubro, na altura com triunfo por 19-6.

CÓD 257 Castres Olymp. 1.68 Empate 16.99 RC Toulon 2.07