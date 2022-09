Catalans Dragons-Leeds Rhinos: duelo dos 'quartos' dos playoffs da Super League de râguebi

Catalans Dragons e Leeds Rhinos defrontam-se na noite de sexta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final dos playoffs da Super League de râguebi, a principal competição de clubes da Europa que conta com 12 equipas britânicas e francesas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Catalans Dragons registaram duas vitórias (Toulouse Olympique e Leeds Rhinos) e três derrotas (Castleford, Salford e Wigan), enquanto que o Leeds Rhinos somou quatro triunfos (Hull KR, Warrington, Huddersfield e Castleford) e um desaire (Catalans Dragons).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Catalans Dragons, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Leeds Rhinos a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.