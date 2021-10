Catalans Dragons-St Helens: hora de decisões na Super League

Hora de decisões na Super League, com a disputa da Grand Final entre os Catalans Dragons e os St Helens, numa partida que colocará frentre a frente as duas equipas que foram mais fortes na fase regular deste campeonato.



Campeões em título e equipa com mais conquistas, os St Helens serão em teoria os favoritos, até pelo que fizeram na fase regular, com 19 vitórias e 4 derrotas, mas do lado oposto estarão uns Catalans Dragons que já fizeram história, ao tornarem-se na primeira equipa não-inglesa a atingir esta decisão.



Com 16 vitórias e 5 derrotas na presente temporada, os Catalans Dragons venceram dois dos três jogos disputados entre estas duas equipas neste ano civil, algo que servirá certamente de alerta para os campeões em título.