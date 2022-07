Catalans Dragons-St Helens: terceiro jogo do ano entre estas equipas

Em jogo da Super League, Catalans Dragons e St Helens encontram-se este sábado em Perpignan, num duelo que colocará frente a frente o 4.º e o 1.º colocados, respetivamente.



Com 28 pontos, a equipa visitante entra em campo vinda de cinco triunfos consecutivos e tem um registo positivo nos pontos de 234. Quanto aos da casa, têm 22 pontos, vêm de uma derrota e contam com um registo positivo de 137.



A atuar em casa, os Catalans Dragons são a segunda melhor equipa da Liga, com 7 vitórias e 1 derrota, ao passo que o St Helens é a melhor equipa fora de portas, com 6 triunfos e 2 desaires.



Em termos de confronto direto, o St Helens leva três vitórias seguidas, duas delas este ano: 28-8 em fevereiro e 36-20 em abril. Como será a terceira?

