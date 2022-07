Catalans Dragons-Warrington Wolves: terceiro duelo direto do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 280 Catal. Dragons 1.29 Empate 19.5 Warring. Wolves 2.8

Em jogo da Super League, Catalans Dragons e Warrington Wolves encontram-se este domingo na 18.ª jornada, numa partida que colocará frente a frente o 3.º e o 10.º colocados, respetivamente.Com 24 pontos, os Catalans Dragons têm 12 vitórias e 5 derrotas no seu registo, ao passo que os Warrington Wolves têm metade da pontuação (12), com seis triunfos e onze desaires. Sete dessas derrotas dos Wolves foram sofridas nos últimos nove jogos.Quanto ao confronto direto, este ano já houve dois duelos entre estas duas equipas, com os Catalans a vencerem ambos: 24-18 e 40-8. Como será o terceiro?