Caykur Rizespor-Antalyaspor: bola rola na Turquia na véspera de Natal

A véspera de Natal é palco de jogos no campeonato turco, com mais um embate da 14.ª jornada entre o Caykur Rizespor e o Antalyaspor, num duelo que colocará frente a frente o 15.º e o 12.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Antalyaspor entra em campo com 17 pontos, mais 2 do que o Caykur Rizespor, mas com mais uma partida disputada, pelo que na prática o conjunto de Rize poderá efetivamente até estar acima deste oponente caso vença esse jogo em atraso.



Vindo de uma derrota na semana passada, que interrompeu uma sequência de dois jogos seguidos, o Caykur Rizespor chega a esta partida com algumas estatísticas interessantes a realçar, como por exemplo o facto de terem existido pelo menos 3 golos nos últimos sete encontros que disputou, sendo que em sete dos últimos nove houve tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Antalyaspor, vem de seis jogos seguidos sem perder (quatro vitórias e dois empates) e quatro sem sofrer, uma série que procurará reforçar neste duelo. Em sentido inverso aos da casa, note-se que em apenas um dos últimos sete duelos se viram pelo menos 3 golos nas partidas deste conjunto.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que mostra um relativo equilíbrio, mas que também apresenta uma tendência para que Caykur Rizespor sofra golos - foi assim nos últimos 11 duelos! Por outro lado, falando em golos, apenas um dos últimos dez não os teve de ambas as equipas (curiosamente na época passada, com o 1-0 favorável ao Caykur Rizespor).

CÓD 209 Caykur Rizespor 2.02 Empate 2.91 Antalyaspor 2.96