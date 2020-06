Caykur Rizespor-Galatasaray: duelo de opostos na Turquia

Três meses depois da última partida disputada, o terceiro colocado Galatasaray volta este domingo à ação no campeonato turco, com um encontro da 27.ª jornada no qual terá pela frente uma equipa que ocupa precisamente a posição oposta na tabela - antepenúltimo.



Atualmente no pódio, o Gala entra em campo com menos 3 pontos do que os dois da frente no arranque da jornada, chegando a esta partida vindo de uma positiva sequência de sete jogos seguidos sem perder. Uma fase totalmente distinta dos da casa, que para lá de estarem aflitos na tabela vão já em nove jogos consecutivos a sofrer e a perder.



No que ao confronto direto diz respeito, o Galatasaray vai em dez jogos sempre sem perder ante o Caykur Rizespor, numa sequência na qual conseguiu marcar em sete dos jogos mais recentes. Em seis deles, refira-se, foi mesmo a primeira equipa a marcar. De notar que este será o quarto encontro da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora duas vitórias do Galatasaray e um empate.

CÓD 201 Caykur Rizespor 4.31 Empate 3.48 Galatasaray 1.52