CD Alcoyano-Athletic Bilbau: forasteiros favoritos à qualificação

CD Alcoyano e Athletic Bilbau defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo dos oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que, apesar de competirem em escalões diferentes, se encontram a atravessar uma boa fase em termos de resultados.

À entrada para esta ronda, o CD Alcoyano posiciona-se no 3.º lugar do Grupo B do quarto escalão espanhol, com 19 pontos, fruto de cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, enquanto que o Athletic Bilbau encontra-se no 9.º posto da La Liga, com 24 pontos, após somar sete triunfos, três empates e nove derrotas até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o CD Alcoyano registou quatro vitórias (Huesca, Valencia B, Real Madrid e Orihuela) e um empate (Hércules), ao passo que o Athletic Bilbau somou quatro triunfos (Real Madrid, Barcelona, Ibiza e Getafe) e uma derrota (Barcelona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de as duas equipas se terem defrontado apenas em duas ocasiões até ao momento, com o Athletic Bilbao a registar um triunfo e um empate.