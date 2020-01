CD Badajoz-Eibar: visitados procuram prolongar conto de fadas

Fim de festa nos 16-avos-de-final da Taça do Rei, com o CD Badajoz a tentar causar surpresa perante o Eibar, num duelo entre duas equipas separadas por dois escalões.



Atualmente no quarto posto do Grupo 4 da Segunda B, o Badajoz procura continuar o seu conto de fadas, numa partida a uma mão na qual contará com o apoio dos seus adeptos para tentar superar a terceira eliminatória, isto depois de ter afastado o Amorebieta e o Las Palmas.



Quanto ao Eibar, 16.º da La Liga, entrará em campo moralizadíssimo pelo triunfo caseiro diante do Atlético Madrid, isto numa fase recente na qual conseguiu quatro vitórias nos últimos cinco jogos, duas delas para a Taça do Rei, diante de SD Logroñés e Cacereño.



De notar que estas duas equipas não se encontram desde 2002/03, época na qual se registou um empate em Badajoz e uma vitória forasteira em Eibar.

