CD Mafra-Farense: duelo da 13.ª jornada da Liga SABSEG

Em jogo da 13.ª jornada da Liga SABSEG, CD Mafra e Farense encontram-se este domingo no reduto dos lisboetas, numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 16.º, respetivamente.



Com 19 pontos, o Mafra tem 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, numa época na qual marcou 15 golos e sofreu 11. A turma mafrense leva sete jogos seguidos sem perder e três consecutivos a ganhar. Em seis dos últimos sete, refira-se, o Mafra foi a primeira equipa a marcar.



Em relação ao Farense, tem 10 pontos, fruto de 1 vitória, 7 empates e 4 derrotas, com 13 golos marcados e 17 sofridos. A turma algarvia vem de duas derrotas seguidas, ambas diante do Casa Pia, que acabaram por colocar um ponto final numa sequência de jogos seguidos sem perder - com muitos empates na conta.



No confronto direto, refira-se, o Farense tem razões para ter esperança, já que venceu os últimos três duelos e marcou nos últimos 4. Em cinco dos seis mais recentes, refira-se, os algarvios foram a primeira equipa a faturar.

Por Record