CD Mafra-Feirense: voltar a vencer

Vindos de derrotas na última jornada, CD Mafra e Feirense encontram-se esta segunda-feira pelas 18 horas em mais uma partida da Liga SABSEG, que neste caso colocará frente a frente o nono e o segundo colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, o Feirense entra em campo depois da derrota diante do líder Feirense e com necessidade de triunfar para não colocar em risco a sua posição atual, que permite o acesso direto à Liga NOS. Esse desaire, refira-se, colocou ponto final numa série de sete jogos seguidos sem perder, com seis vitórias e um empate.



Quanto ao Mafra, tem 30 pontos - menos 16 do que o Feirense - e saiu derrotado na última jornada pelo Vizela. A grande diferença entre estes dois conjuntos é mesmo o que sucedeu nos outros nove duelos, já que ao contrário do Feirense, que venceu seis jogos, o Mafra apenas ganhou um. Uma série negativa que se junta a uma outra, que mostra que o Mafra foi a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos nove duelos.



Quanto ao confronto direto, há seis jogos no registo, com três vitórias do Feirense e duas do Mafra. No duelo mais recente, disputado em outubro, houve vitória dos fogaceiros por 3-1. Irá essa história repetir-se?

CÓD 120 CD Mafra 3.04 Empate 2.83 Feirense 2.34