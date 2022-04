CD Mafra-Tondela: beirões em vantagem na corrida pela final da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 107 CD Mafra 2.23 Empate 3.27 Tondela 2.97

Depois da vitória na primeira mão, o Tondela visita esta quarta-feira o reduto do Mafra com o objetivo claro de gerir a vantagem para conseguir o apuramento para a final da Taça de Portugal.Os beirões têm tudo do seu lado para o conseguir, mas a verdade é que na fase recente perderam três dos últimos cinco encontros. Em quatro desses jogos foram mesmo a primeira equipa a sofrer, sendo que a sequência de jogos a encaixar já se prolonga há seis embates.Quanto ao Mafra, nos últimos cinco encontros perdeu três e venceu dois na Liga SABSEG, sendo que vai já em doze jogos seguidos a sofrer golo. Em oito dos últimos nove foi mesmo a primeira equipa a encaixar golo.