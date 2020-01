CD Mafra-Vilafranquense: equipas em posições opostas em confronto

Duelo de equipas em posições opostas na tabela da Segunda Liga, com o terceiro colocado Mafra a receber a visita do antepenúltimo Vilafranquense, numa partida da 16.ª jornada na qual os dois conjuntos chegam em momentos distintos.



Os da casa, em melhor momento, ganharam o jogo já disputado este ano (vitória sobre a Oliveirense), ao passo que os forasteiros, em pior fase, já não vencem há praticamente um mês e meio (quatro jogos no total: com duas derrotas e dois empates).



Por outro lado, a notar o facto de o Mafra esta temporada ainda não ter perdido em casa, num total de oito encontros com cinco vitórias e três empates. Quanto ao Vilafranquense, tem somente duas vitórias fora de portas em onze duelos, sendo que apenas uma delas foi na Segunda Liga.



De notar, por fim, que estas duas equipas têm já vários duelos no confronto direto, sendo que o Mafra tem o cenário amplamente favorável, com três vitórias consecutivas, todas por 2-1. Irá repetir-se?

CÓD 169 CD Mafra 1.57 Empate 3.68 Vilafranquense 4.94