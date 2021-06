CD Melipilla-CD O'Higgins: segundo visita reduto do 13.º no Chile

Encontro da 10.ª jornada do campeonato chileno, com o CD Melipilla, 13.º colocado com 11 pontos, a receber a visita do CD O'Higgins, o atual segundo na tabela, com 16.



Com apenas uma derrota nos nove encontros que já disputou o O'Higgins é uma das melhores equipas deste campeonato até ao momento, ainda que não tenha grande registo goleador do seu lado - marcou sete e sofreu seis, quatro deles num só jogo. Quando ao CD Melipilla, mesmo tendo menos 5 pontos, a verdade é que tem mais golos marcados... e também sofridos: 10 e 11, respetivamente.



Note-se, por fim, que estas duas equipas não se enfrentam desde 2008, num ano no qual o CD Melipilla venceu por 2-1 em casa depois de ter empatado fora.

CÓD 196 CD Melipilla 2.48 Empate 2.85 CD O'Higgins 2.37