CD Ocotal-Las Sabanas CF: duelo de últimos na Nicarágua

Numa partida da 14.ª jornada do torneio Clausura da Nicarágua, CD Ocotal e Las Sabanas CF encontra-se na noite de sábado no Estadio Roy Fernando Bermudez, num encontro que oporá os dois últimos colocados da prova, ambos com os mesmos 9 pontos em 13 jogos.



Num duelo de formações aflitas, a verdade é que os visitantes são os que chegam em melhor momento, já que nos últimos cinco duelos conseguiram somar 5 dos 9 pontos que têm agora, ao passo que o Deportivo Ocotal nessa mão cheia de jogos conseguiu apenas 3 pontos - ainda que venha já numa série de quatro derrotas consecutivas.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que em três jogos disputados nenhuma equipa venceu. Haverá vitória desta vez?