CD Póvoa-Vitória Guimarães: em busca da primeira vitória

Depois de terem começado as respetivas épocas com derrotas, CD Póvoa e Vitória Guimarães procuram este sábado o primeiro triunfo no campeonato nacional de basquetebol.



Os poveiros, que atuam em casa nesta partida, começaram com um desaire por 88-70 na visita ao reduto da Ovarense, ao passo que os minhotos sofreram um desaire pesado perante a UD Oliveirense, por 104-86.



Relativamente ao confronto direto, o CD Póvoa leva quatro vitórias seguidas, incluindo duas na temporada passada, por 77-65 e 87-81. Como será desta vez?

Por Record