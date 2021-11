CD Tondela-Leixões: fecho da da 4.ª ronda da Taça de Portugal Placard

CÓD 207 CD Tondela 1.64 Empate 3.55 Leixões 4.95

No derradeiro jogo da 4.ª ronda da Taça de Portugal Placard, CD Tondela e Leixões encontram-se esta segunda-feira no Estádio João Cardoso, numa partida que colocará frente a frente o nono da Primeira Liga e o 10.º no segundo escalão.A atuar em casa, o conjunto beirão chegou a esta ronda depois de ter afastado na ronda anterior o Camacha, chegando a este duelo vindo de um triunfo conseguido diante do Marítimo, no campeonato, por 4-2.Quanto aos visitantes, superaram duas rondas - bateram São João de Ver e Vilaverdense -, sendo que no campeonato empataram a um golo no jogo prévio a esta partida. Ainda assim, tal como os beirões, o Leixões não joga oficialmente há 15 dias.Olhando, por fim, ao confronto direto, note-se que o Leixões venceu os últimos três jogos diante do Tondela e não perdeu nenhum dos últimos cinco. Ainda assim, refira-se que o último embate foi em 2017/18.