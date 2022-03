CE Lleida-CP Calafell: duelo em catalão na OK Liga

CÓD 428 CE Lleida 1.5 Empate 4.85 CP Calafell 3.3

Encontro da 20.ª jornada do campeonato espanhol de hóquei em patins, com uma partida entre CE Lleida e CP Calafell, duas equipas que entram nesta ronda no 5.º e 6.º postos, respetivamente.Com 34 pontos, o CE Lleida tem 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, numa campanha na qual marcou 71 e sofreu 55. Já o CP Calafell tem 29 pontos, fruto de 9 triunfos, 2 empates e 8 derrotas. Em termos de golos, os visitantes marcaram 63 e sofreram 71.No confronto direto, o registo dos oito jogos mais recentes é de seis vitórias para o CE Lleida e duas para CP Calafell. Curiosamente esta época cada equipa venceu um jogo: primeiro o CE Lleida para a Liga Catalana e depois o CP Calafell, para a OK Liga. E agora, ao terceiro embate, de novo na OK Liga?