Ceará-At. Mineiro: equipa de Hulk em ação

Equipa onde atua Hulk, ex-FC Porto, o Atlético Mineiro visita na noite desta quinta-feira o reduto do Ceará, numa partida da 6.ª jornada do Brasileirão na qual se enfrentarão o quinto, com 10 pontos, e o 12.º, com 5.



Vindo de seis jogos seguidos sem perder, quatro deles para o Brasileirão, o At. Mineiro chega a este jogo numa excelente fase, que se vê por exemplo no facto de ter sido a primeira equipa a marcar nos últimos oito jogos, sendo que em sete deles já vencia ao intervalo.



Quanto ao Ceará, leva seis jogos seguidos sem vencer, com um registo de três derrotas e três empates. Um registo negativo que está ao lado de outro, que mostra que em cinco dos últimos sete jogos do Ceará houve golos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, aí também não há motivos para o Ceará sorrir. Já lá vão quatro partidas seguidas sem vencer e sete jogos seguidos a sofrer. Ainda assim, note-se que apenas um desses sete jogos não teve golos de ambas as equipas. Falando em golos, referir apenas que em cinco dos últimos seis houve tentos de ambas as equipas.

CÓD 146 Ceará 3.2 Empate 3.02 Atl. Mineiro 2.03