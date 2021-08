Ceará-Atlético GO: duelo de metade superior no Brasileirão

Num jogo da 15.ª jornada do Brasileirão, Ceará e Atlético GO encontram-se este domingo no Castelão, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e o nono, duas equipas separadas por somente 3 pontos.



Em melhor posição, com 22 pontos, o Ceará tem cinco vitórias, sete empates e duas derrotas até ao momento, sendo que neste duelo terá quatro baixas a resolver - Klaus, Oliveira, João Ricardo e Gabriel Lacerda - em busca do 11.º encontro seguido sem perder. Nessa fantástica série, refira-se, o Ceará venceu quatro e empatou seis, tendo marcado 12 golos e sofrido apenas 6.



Quanto ao Atlético - neste jogo sem Marlon Freitas e André Luis -, com 19 pontos na tabela, tem cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, chegando a este jogo numa série de três duelos seguidos sem vencer e sempre a sofrer. Nessa sequência, para piorar o filme, o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil. Olhando ao registo recente, os de Goiânia foram a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis encontros, sendo que em quatro dos cinco mais recentes ambas as equipas marcaram.



Falando em golos, agora no confronto direto, de referir que o Atlético leva três jogos seguidos a sofrer diante do Ceará, numa série na qual até está tudo equilibrado: uma vitória para cada lado e um empate.

CÓD 222 Ceará 1.77 Empate 3.25 Atlético GO 4.2