Ceará-Corinthians: equipa de Vítor Pereira em ação

Em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão, Ceará e Corinthians encontram-se na madrugada de domingo no Estádio Castelão, num duelo que colocará frente a frente o 17.º e o 2.º colocados, respetivamente.



Com 29 pontos, o Corinthians de Vítor Pereira vem de uma derrota diante do Santos, para a Copa do Brasil, e entrará em campo sem cinco elementos: Paulinho, Maycon, Fagner, Ruan Oliveira e Yuri Alberto. O Timão, por outro lado, nos últimos seis jogos apenas por uma vez marcou um golo, ainda que curiosamente nesse período tenha perdido apenas duas vezes.



Quanto ao Ceará, sem Léo Rafael, Erick Flores, Dentinho e Iury Castilho, mas também com Victor Luis em dúvida, entra em campo com 18 pontos e no Brasileirão leva cinco encontros caseiros consecutivos sempre a empatar.



Em termos de confronto direto, cinco dos últimos seis embates entre estas duas equipas tiveram golos de ambas as equipas e pelo menos 3 tentos no total final. No ano passado, com três jogos disputados, o Corinthians venceu os dois primeiros, por 2-1 e 3-1, e perdeu o terceiro, por 2-1. A equipa da casa venceu sempre.

