Ceará-Fortaleza: dia de clássico no Brasileirão

Equipas que estão a realizar um arranque de época bastante positivo no Brasileirão, Ceará (7.º, 19 pontos) e Fortaleza (3.º, com 27) encontram-se na madrugada desta segunda-feira no Castelão naquele que é o encontro mais importante de Fortaleza, já que coloca frente a frente estarão as duas equipas mais importantes daquela região do Brasil.



Eternos rivais, estes dois conjuntos já se enfrentaram em praticamente 600 ocasiões, havendo por agora vantagem do Ceára, com 196 vitórias, contra as 181 do Fortaleza. Ainda assim, curiosamente o passado recente neste embate até sorri ao conjunto menos ganhador, que não perdeu nenjum dos últimos cinco embates - com duas vitórias e três empates para o registo, tudo em jogos disputados este ano.



Olhando ao registo recente de cada uma das equipas, o Ceará leva nove jogos seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos sete o marcador não teve mais do que 3 golos. Do lado oposto, o Fortaleza leva cinco vitórias seguidas, tendo sido a primeira equipa a marcar em quatro deles. Nestes jogos, refira-se, entra um duelo da Taça do Brasil, com vitória por 2-1 sobre o CRB.

