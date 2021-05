Ceará-Grémio: arranca o Brasileirão

O Ceará recebe este domingo o Grémio, pelas 20 horas de Portugal Continental, em jogo a contar para o arranque do Brasileirão 2021.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Ceará registou três vitórias (Atlético-CE, Ferroviário e Bolivar), um empate (Fortaleza) e uma derrota (Wilstermann), enquanto que o Grémio somou três triunfos (Lanús, Internacional e Aragua) e dois empates (Internacional e La Equidad).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Grémio, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Ceará a levar a melhor em apenas uma das duas restantes ocasiões.