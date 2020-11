Ceará-Palmeiras: Abel Ferreira tenta alcançar as 'meias' da Taça do Brasil

O Palmeiras, equipa orientada pelo português Abel Ferreira, desloca-se esta quarta-feira ao terreno do Ceará, em jogo da 2.ª mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil, num encontro em que o 'Verdão' chega com uma vantagem bem confortável.

No encontro da 1.ª mão, a equipa liderada pelo técnico luso venceu por 3-0, pelo que teria se sofrer pelo menos três golos para levar a eliminatória para o prolongamento, um cenário que apesar de muito difícil não é impossível.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, o Ceará registou uma vitória (Santos), dois empates (Botafogo e Sport Recife) e duas derrotas (Palmeiras e Grémio), enquanto que o Palmeiras somou cinco triunfos consecutivos (Atlético-MG, Bragantino, Vasco da Gama, Ceará e Fluminense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Palmeiras, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Ceará a somar um triunfo.